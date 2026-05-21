Форвард Коротков сравнил отношение к легионерам в «Сибири» и «Металлурге»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Коротков в разговоре с «Чемпионатом» сравнил отношение к легионерам в своем нынешнем клубе и в новосибирской «Сибири», за которую провел пять сезонов.

По его утверждению, в Магнитогорске ко всем игрокам одинаковое отношение, вне зависимости от национальности.

«В Новосибирске, если откровенно говорить, всё было по-другому. В «Сибири» иностранцев обеспечивали всеми условиями, как бы они себя ни вели в раздевалке, на арене или в быту. Им позволялись те вещи, которые не стоило бы позволять, как по мне», — отметил Коротков.

Он подчеркнул, что в «Металлурге» с легионерами не возятся, даже не все переводят на английский. В «Сибири» же был переводчик, который переводил каждую фразу.

Также хоккеист отметил, что в «Магнитке» все подчинено турнирной цели: завоевание Кубка — задача-минимум и задача-максимум одновременно.

«Металлург» уступил в полуфинальной серии Кубка Гагарина «Ак Барсу» (1-4), в первом раунде магнитогорцы обыграли «Сибирь» (4-1).

21 мая в шестом матче финала сыграют «Ак Барс» и «Локомотив». Ярославцы ведут в серии со счетом 3-2.