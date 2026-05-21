Покидающий «Спартак» Бонгонда рассказал о сложностях игры в РПЛ

«Было очень сложно, потому что Россия — это не Европа. Я был там совсем один целый год. Люди не говорят на английском, люди не очень открыты. Это было довольно странно. Если был выходной, я не мог поехать домой. Но это позволило мне переосмыслить себя», — признался Бонгонда.

Конголезский футболист рассказал, что понял, что чувствуют игроки, которые остаются в запасе. По его словам, это сделало его более объективным.

Бонгонда покидает «Спартак» по истечении контракта. Клуб позволил ему уехать раньше установленного срока. В минувшем сезоне африканец почти не играл за «Спартак». До начала сезона он получил травму в расположении национальной сборной, а затем так и не сумел вернуть место в составе.

«Спартак» купил Бонгонда летом 2023 года у испанского «Кадиса» за €7,5 млн. В общей сложности футболист провел за красно-белых 75 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал шесть передач.

