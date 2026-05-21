В Московской области выросло количество детей, прошедших лечение зубов под общим наркозом

С начала 2026 года стоматологическое лечение под общим наркозом прошли более 1 тыс. детей в возрасте до трех лет, что на 20% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Общий наркоз позволяет провести эффективное лечение зубов маленьким пациентам. Такой вид медицинской помощи доступен в пяти медучреждениях региона», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, оно предоставляется в областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства. Услуга предоставляет бесплатно, ее также могут получить несовершеннолетние с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми и другими патологиями, которые мешают лечению зубов под местной анестезией.

Перед лечением пациенты проходят обследование у профильных специалистов, после процедуры за состоянием ребенка наблюдают анестезиологи-реаниматологи в течение нескольких часов.

