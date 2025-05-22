Хабиб Нурмагомедов выразил недовольство опасным хобби Ислама Махачева

Махачев выложил фото с занятий эндуро — езды на мотоцикле по сильно пересеченной местности. Боец показал, как он на байке взбирается на скалу.

Старший товарищ Махачева написал, что ему не нравится это хобби.

На прошлой неделе Ислам Махачев оставил титул чемпиона UFC в легком весе ради того, чтобы побороться за звание чемпиона в полусредней весовой категории. Его соперником станет австралиец Джек Делла Маддалена. Дата поединка пока не определена.

Ислам Махачев одержал 27 побед в ММА при одном поражении. В октябре 2022 года российский боец в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой завоевал вакантный титул UFC в легком весе, а затем четыре раза успешно проводил его защиту.

Ранее Махачев раскритиковал систему рейтингов в UFC.