Как молиться за некрещеных: в Троице‑Сергиевой лавре разъяснили правила поминовения

В Троице-Сергиевой лавре объяснили, как правильно молиться за близких и детей, не принявших таинство крещения. По словам представителей обители, подавать официальные записки в храм за некрещеных людей не принято, однако верующие могут возносить о них искреннюю молитву дома, сообщил REGIONS.

Как отметили в Лавре, тема церковных записок и поминовений часто вызывает вопросы у тех, кто только начинает свой путь в церковной жизни. Главное правило православного богослужения состоит в том, что официальная церковная молитва во время литургии возносится исключительно о членах Церкви — крещеных православных христианах.

Почему некрещеных не указывают в записках

Как пояснили монахи, в записках о здравии или об упокоении можно указывать только имена тех, кто прошел таинство крещения. Если человек не крещен, подавать его имя в алтарь на проскомидию или молебен нельзя. Это касается и младенцев.

В ситуациях, когда человек сомневается, был ли его близкий крещен в православной вере, советуют предварительно уточнить этот факт. Если ясности нет, имя в записку вносить не следует.

«Если ребенок еще не крещен, его имя в церковные записки не подают, но можно указать имя матери ребенка», — отметили священнослужители.

Домашняя молитва о некрещеных

Отсутствие возможности подать записку в храме не означает, что за близкого человека нельзя просить Бога. О некрещеных детях, родственниках или знакомых верующие могут молиться келейно.

«О некрещеных можно молиться дома, своими словами. За крещеных — лучше и подать записку, и молиться самому — насколько у есть силы и возможность», — подчеркнули в Лавре.

При этом монахи напомнили, что участие в богослужениях и подача записок о крещеных близких дополняют личную веру христианина. Хотя присутствие на главной службе — литургии — не является обязательным условием для подачи записки, совместная молитва со всей церковной общиной делает поминовение наиболее полным.

По данным издания, заказать поминовение о здравии и упокоении крещеных христиан можно не только лично в храмах обители, но и дистанционно — через официальный сайт Лавра.рф.

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