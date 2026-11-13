Около 273 тыс. человек получили медпомощь в мобильных комплексах больниц Подмосковья с начала года

Мобильные комплексы подмосковных медучреждений с начала года совершили порядка 12 тыс. выездов в отдаленные территории региона. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В мобильных комплексах жители региона могут пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, рентген-диагностику и флюорографию. С января медпомощь таким образом получили почти 273 тыс. человек.

«Мобильные комплексы делают медицинскую помощь доступнее для жителей отдаленных районов. Пациенты могут пройти обследования и получить консультацию врача в своем населенном пункте, не тратя время на дорогу до поликлиники», - отметил Забелин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года в подмосковные медицинские учреждения закупили более 300 единиц оборудования в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».