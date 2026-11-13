В Подмосковье с начала года в собственность региона перешли около 2,3 тыс. км. газовых сетей

Подмосковье с января приняло на баланс 3,1 тыс. объектов газовой инфраструктуры

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Фото: [Мособлгаз]

В Подмосковье с начала 2026 года в собственность региона перешли более 3,1 тыс. объектов газовой инфраструктуры, которые этого принадлежали физическим лицам и коммерческим организациям. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве отметили, что общая протяженность переданных в собственность региона газопроводов составила 2 298 км.

После поступления объектов на баланс региона их эксплуатацией занимается единая ресурсоснабжающая организация — АО «Мособлгаз». Это позволяет повысить качество и надежность газоснабжения жителей и предприятий.

«Когда инфраструктура находится под управлением единого оператора, проще контролировать ее техническое состояние, своевременно проводить обслуживание и планировать необходимую модернизацию», — отметил глава министерства Алексей Натаров.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.

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