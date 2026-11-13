Трусова рассказала, как она изменилась за последние годы

Фигуристка Трусова: «Я повзрослела, но как спортсмен в целом я не изменилась»

Культура и спорт
Этери Тутберидзе и Александра Трусова

Фото: [Этери Тутберидзе и Александра Трусова/соцсети Александры Трусовой]

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала Golden Skate, как она изменилась с момента своего последнего выступления на этапе Гран-при в США в 2021 году. Тогда она стала победительницей Skate America в Лас-Вегасе.

Серебряный призер Олимпийских игр восстановила свою карьеру после четырехлетнего перерыва.

«Я повзрослела, и у меня появился ребенок. Но как спортсмен в целом я, наверное, не изменилась. Я делаю чуть меньше, чем могла раньше, что касается количества четверных прыжков и прыжков в целом», — сказала Трусова.

Спортсменка сказала, что уже адаптировалась в Америке после двух дней пребывания, хотя есть проблемы со сном у нее и сына Миши. При этом муж Макар Игнатов, прилетевший поддержать Александру, спит хорошо.

Гран-при США в Эверетте стартует 14 ноября.

Ранее хореограф Илья Авербух оценил шансы российских фигуристок на Skate America.

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