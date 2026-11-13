Трусова рассказала, как она изменилась за последние годы
Фигуристка Трусова: «Я повзрослела, но как спортсмен в целом я не изменилась»
Фото: [Этери Тутберидзе и Александра Трусова/соцсети Александры Трусовой]
Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала Golden Skate, как она изменилась с момента своего последнего выступления на этапе Гран-при в США в 2021 году. Тогда она стала победительницей Skate America в Лас-Вегасе.
Серебряный призер Олимпийских игр восстановила свою карьеру после четырехлетнего перерыва.
«Я повзрослела, и у меня появился ребенок. Но как спортсмен в целом я, наверное, не изменилась. Я делаю чуть меньше, чем могла раньше, что касается количества четверных прыжков и прыжков в целом», — сказала Трусова.
Спортсменка сказала, что уже адаптировалась в Америке после двух дней пребывания, хотя есть проблемы со сном у нее и сына Миши. При этом муж Макар Игнатов, прилетевший поддержать Александру, спит хорошо.
Гран-при США в Эверетте стартует 14 ноября.
Ранее хореограф Илья Авербух оценил шансы российских фигуристок на Skate America.