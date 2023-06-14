Химкинская школа искусств выпустила первых ткачей и коклюшников

Химкинская школа «Эпохи. Ремесла» выпустила первых таких мастеров декоративно-прикладного искусства, как вышивка и ткачество, резьба по дереву и кости, кружевоплетение на коклюшках и роспись.

Подмосковье издавна славится своими народными художественными промыслами. Сегодня в разных уголках расписывают шкатулки и подносы, расписывают посуду и делают многое другое.

Как рассказала директор школы творчества «Эпохи. Ремесла» Любовь Камаева, независимо от того, какое направление выбирает студент, в нем в первую очередь развивают художественные навыки.

«Без умения рисовать ни один вышивальщик, ни один резчик не сможет создать какое-то свое произведение», – подчеркнула она.

Интересный момент в первом потоке один девушки, причем все до единой – отличницы. Большинство из них признались, что дальнейшую профессиональную жизнь намерены связать именно с творчеством. А поможет им в этом округ. Депутаты Юлия Мамай и Артур Каримов обещали помочь с трудоустройством.

«Очень здорово, что Химки – первый из муниципалитетов, где стали проводить такую важную работу по сохранению наших исконных ремесленных традиций», – отметила Юлия Мамай.

Предполагается, что каждая выпускница сможет передавать свой опыт детям, причем основываясь как на традициях, так и на своем авторском подходе.

Напомним, ранее в мае, при поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина и Совета депутатов Любовь Камаева организовала фестиваль «Art-пространство».