В Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений

За 10 месяцев 2026 года в Подмосковье зарегистрировано более 51 тыс. преступлений (-13,5 %). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Более 9 тыс. из них были совершены в общественных местах, 10,7 тыс. - лицами, ранее совершавшими преступления, 3,7 тыс. - лицами, в состоянии опьянения. Число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, сократилось на 30,8% (13 467).

За этот период в регионе совершили 154 хулиганства (-4,3 %), 111 разбойных нападений (-9,8 %), 604 грабежа (+11,8 %), 11 495 мошенничеств (-14,6 %), 13 543 кражи (+11,3 %). В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 6 221 преступление (-25,1 %). Кроме того, установлено 488 (-35 %) фактов нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.