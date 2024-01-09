Хюррем из «Великолепного века» отпраздновала день рождения дочери в стиле мультфильма «Маша и медведи»

Звезда культового турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли отпраздновала трехлетие своей младшей дочери Лили Кои в стиле российского мультфильма «Маша и медведи». Актриса поделилась фотографиями с праздника в соцсетях.

Мерьем предстала в образе Маши сама и нарядила аналогичным образом дочь. Комната была украшена как декорации из мультфильма.

40-летняя Мерьем Узерли приобрела известность, сыграв роль Хюррем-султан в историческом сериале «Великолепный век». По сюжету, Хюррем (до принятия ислама славянка Александра) была наложницей, а затем законной женой султана Сулеймана.