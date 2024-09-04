Хоккейный матч в поддержку национального бренда «Сделано в России» прошел во Владивостоке

Масштабный хоккейный гала-матч прошел во Владивостоке под эгидой национального бренда «Сделано в России». Игру организовали Российский экспортный центр, Фонд Росконгресс и Всероссийское общество охраны природы.

Турнир провели в КСК «Фетисов Арена». В нем приняли участие звезды мирового спорта, предприниматели, представители госструктур. В число игроков вошли хоккеисты Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Сергей Бобровский и другие.

Также в программу вошли специальный номер «Беречь тебя» от олимпийской чемпионки по фигурному катанию, амбассадора «Сделано в России» Анны Щербаковой и автограф-сессия с легендами спорта.

Перед игрой зрители могли оценить товары отечественного производства: продукты питания, косметику, уникальные решения для экологии и устойчивого развития. Свою продукцию на площадке представили 19 компаний из 11 регионов страны.