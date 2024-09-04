Хоккейный матч в поддержку национального бренда «Сделано в России» прошел во Владивостоке
Фото: [предоставлено организаторами]
Масштабный хоккейный гала-матч прошел во Владивостоке под эгидой национального бренда «Сделано в России». Игру организовали Российский экспортный центр, Фонд Росконгресс и Всероссийское общество охраны природы.
Турнир провели в КСК «Фетисов Арена». В нем приняли участие звезды мирового спорта, предприниматели, представители госструктур. В число игроков вошли хоккеисты Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Сергей Бобровский и другие.
Также в программу вошли специальный номер «Беречь тебя» от олимпийской чемпионки по фигурному катанию, амбассадора «Сделано в России» Анны Щербаковой и автограф-сессия с легендами спорта.
Перед игрой зрители могли оценить товары отечественного производства: продукты питания, косметику, уникальные решения для экологии и устойчивого развития. Свою продукцию на площадке представили 19 компаний из 11 регионов страны.
«Матч “Сделано в России” символизирует, что Россия умеет побеждать и создавать сильные бренды. Хоккей стал одним из самых узнаваемых символов нашей страны, воплощением нашего духа, высокого качества, силы и несокрушимого стремления к победе», — отметила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.