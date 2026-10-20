Исполнившая роль Мэрилин Монро в «Блондинке» Ана де Армас подтвердила роман с Бето Монтенегро

Подтверждение отношений появилось после того, как Ана опубликовала в соцсетях снимки из романтической поездки в Париж. На кадрах видна изысканная сервировка стола и карточки-рассадки с именами пары. При этом самого музыканта на фотографиях нет.

Тем не менее папарацци заметили Ану и Монтенегро вместе 6 октября. Их видели на показе Louis Vuitton, а затем на вечеринке после мероприятия. Впервые пару публично заметили в июле, но тогда они не комментировали отношения. Летом актриса и музыкант целовались во время отдыха на испанском острове Форментера, гуляли по берегу и катались на лодке на закате.

Альберто Монтенегро — вокалист и гитарист группы Rawayana. Коллектив был основан в 2007 году. Группа выступала на крупных фестивалях, включая Coachella и Lollapalooza.

Для Аны де Армас это новые отношения после романа с 64-летним Томом Крузом. По данным источников, актриса около девяти месяцев встречалась с Крузом, но этот союз оказался для нее слишком стремительным и интенсивным.

Ранее сообщалось, что дочь Дмитрия Маликова подогрела слухи о новом романе.