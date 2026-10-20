Стала известна причина смерти сыгравшего в «Дальнобойщиках» Владислава Толдыкова

Mash: перед смертью у актера Владислава Толдыкова обнаружили рак полости рта

Культура и спорт

Фото: [кадр из фильма]

За несколько месяцев до смерти, в августе 2026-го года, сыгравший в сериале «Дальнобойщики» актер Владислав Толдыков обратился к стоматологу, сообщает VOICE со ссылкой на телеграм-канал Mash.

После обследования у артиста диагностировали рак полости рта четвертой стадии. Отмечается, что болезнь развивалась на фоне многолетней привычки к курению: Толдыков начал курить в десять лет, а в последние годы выкуривал больше пачки в день. Общий никотиновый стаж артиста составил около 55 лет.

Накануне стало известно о смерти Толдыкову: ему было 65 лет. В октябре он провел в больнице 11 дней. Однако 18 октября артист отказался от дальнейшей госпитализации. В тот же день Толдыкову стало плохо: он потерял сознание и умер.

Ранее сообщалось о смерти звезды «Офисного пространства» Ричарда Риле.

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