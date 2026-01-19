Хоккейный турнир «Кубок олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина» стартовал в Балашихе
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Торжественное открытие турнира прошло 18 января на Арене «Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Пятнадцатый хоккейный турнир на Кубок олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы и почетного жителя Балашихи Юрия Ляпкина проходит в городском округе Балашиха с 18 по 21 января.
«Традиционно в начале января мы открываем спортивный сезон турниром «Кубок олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина». Данные соревнования - это наша гордость. Спасибо Юрию Ляпкину за то, что на протяжении многих лет он вместе с нами развивает спорт, это очень ценно и важно», - сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Балашиха Никита Тарасевич.
Традиционные ежегодные соревнования объединят юных хоккеистов 2015 года рождения из России и Беларуси. В турнире примут участие 12 команд, которые выступят в двух группах. На лед выйдут спортсмены из Балашихи, Москвы, Воскресенска, Воронежа, Подольска, Мытищ, Орла, Твери и Минска. Завершится турнир 21 января в день рождения Юрия Ляпкина.