Хоккейный турнир «Кубок олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина» стартовал в Балашихе

«Традиционно в начале января мы открываем спортивный сезон турниром «Кубок олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина». Данные соревнования - это наша гордость. Спасибо Юрию Ляпкину за то, что на протяжении многих лет он вместе с нами развивает спорт, это очень ценно и важно», - сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Балашиха Никита Тарасевич.