Наро-Фоминская прокуратура контролирует расследование дела об убийстве жителя и покушении на убийство его сына

Наро‐Фоминская городская прокуратура осуществляет надзор за расследованием уголовного дела, возбужденного в связи с трагическими событиями в поселке Терновка. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Согласно предварительным сведениям, вечером 10 июня 2026 года в жилище 55‐летнего местного жителя проник неустановленный на тот момент злоумышленник. Мужчине нанесли множественные ножевые ранения, несовместимые с жизнью. Смерть наступила непосредственно на месте происшествия.

Далее преступник совершил нападение на 13‐летнего сына погибшего. Подросток получил колото‐резаные раны и был незамедлительно доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Следственные органы квалифицировали произошедшее по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Правоохранительным органам удалось задержать предполагаемого нападавшего. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о назначении ему меры пресечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.