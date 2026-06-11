Почти две тысячи семей Рязанской области улучшили жилье за счет маткапитала

С начала 2026 года почти две тысячи рязанских семей уже воспользовались материнским капиталом, чтобы решить свой жилищный вопрос. И это неудивительно: улучшение жилищных условий остается самым популярным способом распорядиться этими деньгами. Только за первые несколько месяцев Отделение Социального фонда по Рязанской области одобрило такие заявления более чем 1940 семьям. Но главное, что нужно знать каждому обладателю сертификата, — правила зависят от возраста ребенка, на которого выдан документ. Об этом сообщает издание 7info .

Пока этому ребенку не исполнилось три года, тратить средства можно не на все подряд. Закон разрешает только два варианта: погасить основной долг по уже взятому ипотечному кредиту или внести первоначальный взнос, если вы только планируете брать ипотеку. Зато после третьего дня рождения малыша возможности резко расширяются. Можно купить готовую квартиру или дом, построить новое жилье с нуля — самостоятельно или с привлечением подрядной организации, причем в том числе через эскроу-счета. Также разрешается реконструировать существующий дом, увеличив его площадь, или просто компенсировать уже потраченные на строительство или реконструкцию деньги. И еще один вариант — оплатить участие в долевом строительстве.

Однако есть важный нюанс, который многие упускают. Реконструкция — это именно увеличение площади, а не косметический ремонт. Сделать за счет материнского капитала новую кухню, поменять окна или переклеить обои, увы, не получится. Закон строго отделяет улучшение жилищных условий от обычного ремонта.

Другое обязательное правило касается долей. Любая недвижимость, купленная или построенная с использованием материнского капитала, автоматически становится общей собственностью всей семьи. Причем выделить доли нужно не только супругам, но и всем детям, причем без исключения. Это требование работают независимо от того, сколько лет каждому ребенку.

Напомним, что с 1 февраля 2026 года суммы материнского капитала стали чуть больше. Индексация составила 5,6%. Теперь на первого ребенка, если он рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, дают 728 921 рубль 90 копеек. Если право на сертификат возникло впервые только при рождении второго ребенка, семья получит 963 243 рубля 17 копеек. А для тех, у кого сертификат на первенца уже был, за появление второго полагается доплата — 234 321 рубль 27 копеек.

Подать заявление о том, на что вы хотите потратить средства, можно тремя способами: через портал «Госуслуги», лично в клиентской службе рязанского Отделения Социального фонда или в любом удобном МФЦ. Главное — помнить про возраст ребенка и про доли для всех членов семьи, и тогда материнский капитал действительно поможет переехать в собственную квартиру или дом.

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