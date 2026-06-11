Подмосковье подписало соглашение о реализации туристического автомаршрута «Россия Льва Толстого»

На VI Международном туристическом форуме «Путешествуй!» состоялось важное событие для культурно‐туристической сферы: подписано соглашение о запуске автомаршрута «Россия Льва Толстого». Инициатива приурочена к 200‐летию со дня рождения великого писателя. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, документ заключили профильные ведомства сразу 6 регионов — Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской и Тульской областей.

Стороны договорились о комплексном взаимодействии: они будут обмениваться опытом, информационными материалами и наработками в сфере туризма, привлекать к работе краеведов, аккредитованных экскурсоводов и гидов‐переводчиков, а также совместно проводить исследования и тематические мероприятия.

В рамках кольцевого автомобильного маршрута по Московской области туристам предложат посетить Коломну, Серпухов, Чехов и Подольск. Каждый из городов раскрывает разные грани эпохи Льва Толстого и по‐своему связан с его творческим наследием.

Новый маршрут не просто объединяет географические точки — он выстраивает смысловую нить, позволяющую глубже прочувствовать связь писателя с Россией, увидеть, как его идеи и образы перекликаются с историей и культурой разных мест.

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