Арбалет в кампусе: бывший студент университета выстрелил в живот охраннику

Британский университет сотряс скандал. Утром 4 июня в студенческой резиденции «Мэнор-Парк» в графстве Суррей неизвестный выстрелил из арбалета в 50-летнего охранника. Стрелявший оказался бывшим студентом этого же учебного заведения. Его задержали на месте. Пострадавший доставлен в больницу на вертолете, его состояние тяжелое. Студенты помогали удерживать преступника и оказывать первую помощь. Об этом сообщает Lenta.ru.

Около 10 утра на территории кампуса раздался выстрел. Металлическая стрела попала охраннику прямо в живот. Нападавший попытался скрыться, но полиция быстро его задержала. Им оказался 21-летний бывший студент. Мотивы пока не установлены. Очевидец, 24-летний юрист Оливер Саймон, рассказал, что персонал университета попросил его и друга помочь удержать подозреваемого. Молодые люди согласились — Оливер прижимал ноги стрелка к земле до приезда полиции.

Другая студентка, будущая медсестра Тереза, оказывала первую помощь раненому. Она подтвердила, что стрела вошла глубоко в живот. Пострадавшего эвакуировали вертолетом.

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