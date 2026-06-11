Порядка 30% всей косметики в России производится в Московской области

На долю Подмосковья приходится примерно треть всего объема производимой в стране косметики. По данным Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, в 2025 году объемы выпуска косметической продукции в России выросли на 50% по сравнению с показателями 2022 года, и существенную часть этого прироста обеспечивает именно наш регион.

Ассортимент выпускаемой в регионе продукции отличается разнообразием: предприятия производят средства для ухода за кожей и волосами, декоративную косметику, парфюмерию, детские товары, а также профессиональные линейки для салонов красоты и косметологических клиник. Отдельные компании реализуют полный производственный цикл — самостоятельно разрабатывают рецептуры, проектируют упаковку и выпускают готовые изделия.

Как пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сегодня каждая 3-я единица косметической продукции, представленная на российских прилавках, изготовлена в Подмосковье. В регионе функционирует около 30 предприятий отрасли, среди которых есть признанные лидеры рынка. Привлекательность Подмосковья для косметических производств обусловлена развитой инфраструктурой, системой мер поддержки бизнеса и удобным расположением относительно крупнейших рынков сбыта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.