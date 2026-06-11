Новые легкие для Московской области: 12 тыс. деревьев посадили за весну в рамках акции «Посади лес»

Весенний этап лесовосстановительных работ в рамках проекта «Посади лес» успешно завершен: в регионе за период с апреля по июнь высадили 12 тыс. сеянцев сосны. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Масштабные акции прошли в двух городских округах — Сергиево‐Посадском и Орехово‐Зуевском. В первом появилось 8 тыс. молодых деревьев, во втором — 4 тыс.

Участки для посадок подбирали целенаправленно: приоритет отдали территориям, которые существенно пострадали от нашествия жуков‐короедов. В акциях задействовали порядка 90 добровольцев — их усилиями удалось заметно продвинуться в восстановлении лесного фонда региона.

Дальнейший уход за новыми посадками обеспечат профессиональные лесничие. На участках, заложенных в 2024–2025 годах, проведут комплекс агротехнических мероприятий, в частности организуют покос травы. Это необходимо, чтобы саженцы получали достаточно солнечного света и могли полноценно развиваться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств.