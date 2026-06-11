Еда последнего дня: врач назвал главную опасность доставки летом

Летняя жара меняет правила игры для любителей доставки еды и продуктов. То, что зимой прощало небольшие задержки, в июле может обернуться серьезным отравлением. Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов в интервью радио Sputnik объяснил, на что конкретно стоит обращать внимание, когда вы открываете дверь курьеру.

По его словам, главная иллюзия — вера в то, что сумка с холодильником автоматически делает транспортировку безопасной. По словам врача, в реальности это оборудование работает не всегда, особенно в пик сезона. Поэтому первое, что нужно сделать, — просто потрогать заказ. Холодная еда должна быть действительно холодной, а горячая — горячей. Если температурный режим нарушен, даже самые качественные продукты превращаются в источник опасности. И время здесь — слабый ориентир: вы видите, когда приехал курьер, но абсолютно не знаете, сколько часов до этого салат или суп пролежали на складе производителя.

Медик добавил, что самая коварная зона риска — так называемая еда последнего дня. На ней часто висят привлекательные акции и скидки, но врач с иронией замечает: хочется верить, что это последний день самой еды, а не ваш собственный. Такие блюда приближаются к границе срока годности, и даже идеальная доставка не гарантирует, что внутри уже не начались необратимые процессы. Если вы готовы платить за риск — это ваш выбор, но последствия могут быть стандартными: пищевое отравление и испорченный отпуск или выходные.

По его мнению, доверять надписи «произведено сегодня» или щедрой скидке за «последний день» в жару — плохая идея. Единственный реальный контроль в ваших руках — тактильный и визуальный. Если заказ приехал с нарушением температуры, никакая красивая упаковка не сделает его безопасным. Бережное отношение к себе в сезон жары — это иногда просто отказаться от сомнительной доставки и приготовить ужин самому.

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