В Подмосковье дали старт расчистке водоемов в рамках программы «100 прудов и озер»

В Подмосковье дали старт расчистке водоемов в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер». Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Первым водоемов для расчистки стал пруд в поселке Подольской машинно-испытательной станции. Площадь объекта составляет 6,5 га. Специалисты очистят водную гладь от плавающей растительности, соберут мусор, удалят аварийные деревья в акватории, скосят воздушно-водную растительность.

Всего в 2026 году в регионе по программе планируется расчистить 39 водоемов. Их список доступен на сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году для лесничеств региона закупят более 120 единиц специализированной техники.