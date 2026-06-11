«Решение было эмоциональным»: жительница Подмосковья ушла с напряженной работы и создала козоводческую ферму

Неподалеку от Коломны, в фермерском хозяйстве под названием «Мишкина поляна», набирает силу необычное направление — разведение коз. Сегодня здесь уже успешно содержат несколько пород, выращивают молодняк и вынашивают серьезные планы по развитию агротуризма, а также по расширению самой фермы, сообщил REGIONS.

По информации издания, идея возникла у хозяйки Натальи Ивановой после того, как она решила оставить прежнюю изнурительную работу. Как признается сама Наталья, шаг был импульсивным и продиктован не столько расчетом, сколько эмоциями и желанием кардинально изменить свою жизнь.

«Я просто сказала мужу: купи мне двух коз. Даже одну сначала хотела, но потом поняла — ей будет одиноко», — вспоминает она.

Муж Натальи ее затею поддержал. Но первая же поездка на рынок обернулась неожиданностью: вместо запланированных двух коз супруги привезли домой сразу шесть, причем одна из них оказалась беременной. Так, по сути, без какой-либо предварительной подготовки и бизнес-плана, началась их история в козоводстве.

Со временем хозяйство обрело свои очертания. Сейчас в «Мишкиной поляне» разводят англо-нубийских, альпийских коз, а также животных помесного ламанчского типа. Стадо уже дало первый приплод — на ферме подрастают девять козлят, которые пока ещё пьют молоко из бутылочек.

«Нубийские козы дают очень сыропригодное молоко с высокой жирностью и почти без специфического запаха. Альпийские — более сливочные по вкусу», — рассказывает Наталья.

Ранее сообщалось, что цыпленок на ферме в Подмосковье по имени Коко подружился с телятами.