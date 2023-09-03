«Хотел бы, чтобы ее спел Лучано Паваротти»: Шуфутинский объяснил, чем хороши каверы на «Третье сентября»

Песня «Третье сентября» Михаила Шуфутинского стала поистине легендарной благодаря интернет-мемам. Сам артист уже подогревал внимание публики к ней, записав совместный кавер с Егором Кридом, но что он приготовил в этот раз? О планах на 3 сентября 2023 года музыкант поделился с изданием «Подмосковье сегодня».

Знаменательную для него и его поклонников дату Шуфутинский проведет в Кремлевском дворце, где выступит со специальной программой. Однако новых версий композиции или клипов на нее, как в 2022 году, не предвидится.

Также Михаил Захарович отметил, что хорошо относится к кавер-версиям его хита.

«Мне кажется, если песня хороша, и она зашла, ее нужно повторять. Чем больше разных вариантов, чем удачнее они, тем больше шансов, что людям это понравится, и оригинал в том числе», — признался певец в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Конкретных предпочтений или пожеланий насчет того, кто еще мог бы записать кавер на всеми любимую песню, у артиста в данный момент нет. По его мнению, она и так достаточно известна.

«Ее уже все страны бывшего Советского Союза и ближайшие государства поют. Я хотел бы, чтобы ее спел Лучано Паваротти, но, к сожалению, его больше нет среди нас», — пошутил Шуфутинский.

В апреле у музыканта состоялся юбилейный концерт в Санкт-Петербурге. С тех пор он продолжает тур, приуроченный к событию. Закончатся гастроли в декабре выступлением в Минске, а до тех пор Михаил Захарович грандиозных творческих планов не строит.

Ранее Юрий Лоза высказался о кавере Егора Крида на «Третье сентября».