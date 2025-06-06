Художественная выставка Николая Булочникова «Очарование русского пейзажа» открылась в Талдомском Доме культуры

Выставка под названием «Очарование русского пейзажа» представляет собой живописное погружение в красоту и самобытность русской природы. Картины, наполненные светом, теплом и искренней любовью к родной земле, создают атмосферу умиротворения и радости. В центре внимания художника – деревенские пейзажи средней полосы России, воссозданные по воспоминаниям и вдохновленные реальными местами, а также собирательные образы русской деревни. Николай Булочников стремится дарить зрителям положительные эмоции, поэтому активно участвует в выставочной деятельности, видя в этом важный этап своего творческого развития.

Посетить выставку можно ежедневно с 10:00 до 18:00 в Центральном Доме культуры Талдомского городского округа. Вход на выставку свободный.

Возрастное ограничение: 0+