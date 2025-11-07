Художник Гринько показал в Красногорске картины, написанные с душой инженера

Художник живет и работает в Жуковском. Получив первое образование в технической сфере, Гринько позже окончил художественно-педагогический вуз. Этот союз инженерной точности и художественного видения сформировал его узнаваемый авторский стиль. Важным этапом развития стала учеба у мастера живописи Ю.М. Чугуева.

Для Андрея Гринько это уже седьмая персональная выставка, но первая в Красногорске. В экспозицию вошла 71 работа — пейзажи, натюрморты и городские виды. Среди них полотна, посвященные Подмосковью: «Сосны в Архангельском» и «Красногорские дали».

Особенность творчества художника — использование дерева в качестве основы для картин, как у мастеров эпохи Возрождения. Этот подход придает произведениям глубину и фактурность, а миниатюрный формат делает каждую работу камерной и выразительной.

Посетить выставку можно до 23 ноября. Экспозиция открыта со среды по воскресенье с 11:00 до 19:00, с перерывом с 13:00 до 14:00. Вход свободный.