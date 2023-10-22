Художница из Протвино посетила реабилитационный центр для детей с ОВЗ

Протвинская художница Марина Кузнецова подарила реабилитационному центру для детей и подростков с ОВЗ три своих полотна и устроила для малышей мастер-класс по рисованию. Об этом сообщили в ГБУСО МО «КЦСОиР „Серпуховский“.

Жизнеутверждающие и воздушные сюжеты на трех живописных полотнах ежедневно поднимают настроение воспитанниками и сотрудникам протвинского реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ. Несколько месяцев тому назад их подарила местная художница Марина Кузнецова.

«Картины яркие, красочные. Когда мы их повесили, дети были очень рады. Помимо того, что полотна украшают наш центр, живопись благотворно влияет на развитие ребенка. У детей формируется ощущение того, что каждый человек имеет свое восприятие и ощущение мира. Что каждый человек мир видит по-своему и нет рамок и шаблонов», — рассказывает заведующая отделением Екатерина Ивашурова.

Ответным шагом от администрации центра стало вручение благодарственного письма художнице, но плотный рабочий график Марины Кузнецовой оттягивал торжественный момент. Спустя месяцы встреча состоялась, но Марина и в этот раз пришла не с пустыми руками. На встречу с сотрудниками и детьми она принесла плотный картон лавандового цвета и сухую пастель.

Жительница Протвино задумала творческий мастер-класс для младшей группы дневного пребывания. На нем родилась новая картина, на которой солнце теплыми лучами согревает цветущий луг.