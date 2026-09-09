«Отказаться можно в любой момент»: как забрать деньги у фитнес-клуба без потери средств
Поздняков: россияне могут вернуть деньги за абонемент в любом момент
«РИА Новости» сообщает, что российские граждане имеют полное право отказаться от услуг бассейна или фитнес-клуба в любой момент и вернуть деньги за неиспользованный период. Как напомнил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, данная норма гарантирована Гражданским кодексом РФ и Законом «О защите прав потребителей».
Порядок расчета и обязанности сторон
При досрочном расторжении соглашения фитнес-клуб обязан произвести возврат денежных средств за вычетом фактически понесенных им расходов:
- Доказывание затрат: Рассчитать сумму понесенных расходов обязан сам фитнес-центр. В случае возникновения спорной ситуации именно спортивное учреждение должно официально доказать обоснованность этих удержаний.
- Изучение договора: Перед подачей заявления эксперты советуют изучить условия соглашения, где прописана стоимость единицы услуги (одного дня, месяца или отдельного занятия).
- Сроки возврата: Законодательно на перечисление средств исполнителю отводится 10 дней с момента предъявления соответствующего письменного требования.
Что делать при отказе администрации
Если руководство фитнес-клуба отказывается расторгать договор или уклоняется от возврата денег, потребителям рекомендуется следующий алгоритм:
- Письменное заявление: Составить отказ от исполнения договора в двух экземплярах. На одном из них сотрудник клуба обязан поставить штамп о принятии, дату и печать организации.
- Жалоба в контролирующие органы: В случае игнорирования требований подать официальную жалобу в управление Роспотребнадзора по месту нахождения организации.
- Обращение в суд: Подать исковое заявление о принудительном взыскании средств, неустойки и штрафа. Любые пункты договора, противоречащие действующему законодательству, признаются судом недействительными.