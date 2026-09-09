«Отказаться можно в любой момент»: как забрать деньги у фитнес-клуба без потери средств

«РИА Новости» сообщает, что российские граждане имеют полное право отказаться от услуг бассейна или фитнес-клуба в любой момент и вернуть деньги за неиспользованный период. Как напомнил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, данная норма гарантирована Гражданским кодексом РФ и Законом «О защите прав потребителей».