Коллапс на Урале: пермский и екатеринбургский аэропорты закрыты до особых распоряжений
Аэропорты Кольцово и Большое Савино прекратили прием рейсов 9 сентября
Издание «МК-Урал» сообщает, что Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Екатеринбурга (Кольцово) и Перми (Большое Савино). Как уточняет профильный канал «Говорит Росавиация», решение принято исключительно в целях обеспечения безопасности полетов.
Режим опасности и действия пассажиров
Введение ограничений совпало с объявлением в Свердловской области режима беспилотной опасности:
- Время введения: Сигнал об угрозе был зафиксирован в 9:05.
- Рекомендации жителям: Граждан просят сохранять спокойствие, оставаться в безопасных помещениях, держись подальше от окон и в случае необходимости звонить по номеру экстренных служб — 112.
- Инструкция для вылетающих: Пассажирам и встречающим настоятельно рекомендуют отслеживать статус вылетов на сайтах аэропортов или уточнять данные у авиаперевозчиков.
Ограничения действуют до особого распоряжения ведомства, информация о восстановлении штатного расписания полетов будет объявлена дополнительно.