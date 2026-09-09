Прогулка без поводка обошлась в ₽50 тыс.: суд обязал россиянина выплатить несовершеннолетней компенсацию

По информации издания, инцидент произошел во время прогулки девочки: собака, находившаяся без поводка и намордника, неожиданно набросилась на ребенка и укусила его в область правого плеча. Физическая травма сопровождалась серьезным психологическим потрясением — девочка испытала сильный страх и стресс.

По данным издания, за защитой своих прав бабушка пострадавшей обратилась в надзорное ведомство. Сотрудники прокуратуры провели проверку и подтвердили обоснованность требований заявительницы. После прокурор города направил в суд исковое заявление с требованием взыскать с хозяина животного денежную компенсацию за причиненный моральный вред.

Судья, изучив материалы дела, принял решение удовлетворить иск в полном объеме. Согласно судебному акту, мужчина обязан перечислить пострадавшей девочке ₽50 тыс. В настоящее время решение суда еще не вступило в законную силу, однако прокуратура уже взяла на себя контроль за его своевременным исполнением.

Ранее сообщалось, что власти Междуреченска отменили уличные праздники из-за активности медведей.