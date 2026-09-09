Хитин в грибах: почему организм не усваивает лесной деликатес и кому он противопоказан

Лесные грибы принято считать натуральным и чуть ли не диетическим продуктом, однако и здесь есть свои нюансы. Как пояснила миколог Александра Филиппова, в составе грибов присутствует хитин — вещество, которое человеческий организм практически не способен переваривать. По этой причине доступность питательных элементов из грибов для человека значительно ниже, чем принято полагать, сообщил VSE42.RU .

«По поводу доступности питательных веществ, содержащихся в грибах, можно поспорить», – сказала миколог.

Особую осторожность специалист рекомендует соблюдать тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, почек или сердечно-сосудистой системы. Кроме того, под строгим запретом грибы находятся для маленьких детей — их пищеварительная система попросту не готова к такой нагрузке.

Чтобы организм получил максимум полезных веществ из лесного продукта, клетки грибов необходимо разрушить. Именно поэтому Филиппова подчеркивает важность тщательного измельчения и глубокой переработки. Наглядный пример: грибной суп-пюре, по словам эксперта, принесет организму значительно больше пользы, чем обычные жареные грибы. Связано это с тем, что в процессе приготовления супа-пюре клеточные стенки разрушаются более эффективно, и полезные компоненты становятся доступнее для усвоения.

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