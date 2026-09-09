Удар в голову разрядом в 10 тысяч вольт: пациент в Прокопьевске пришел в себя через сутки после реанимации

В Прокопьевскую городскую больницу доставили 36-летнего мужчину, получившего удар электрической дугой напряжением 10 тыс. вольт. О происшествии рассказал в своем телеграм-канале министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов, сообщил VSE42.RU . На момент госпитализации состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое.

Диагностика показала, что разряд прошел через тело по траектории от головы до левой кисти. В зоне выхода тока специалисты обнаружили участок глубокого омертвения кожи диаметром 1,5 сантиметра. Дополнительно зафиксированы ожоговые поражения первой и второй степени, затронувшие лицо, ушные раковины и шею.

К спасению пострадавшего привлекли бригаду реаниматологов. Поскольку существовала серьезная угроза развития отека головного мозга, врачи приняли решение ввести пациента в медикаментозную кому и подсоединить к аппарату ИВЛ. Курс терапии включал интенсивную инфузионную поддержку, проведение компьютерной томографии головы и грудной клетки, а также электрокардиографическое исследование. Состояние пациента отслеживалось в режиме нон-стоп.

Положительная динамика обозначилась уже по прошествии первых суток — мужчина вернулся в сознание, жизненно важные параметры стабилизировались. Сейчас он находится в отделении гнойной хирургии, где проходит курс лечения ожоговых ран. Самочувствие пациента оценивается как удовлетворительное: он уже может передвигаться без посторонней помощи.

Ранее сообщалось, что врачи в Домодедове выявили у пациентки онкологию, которая маскировалась под боль в спине.