Удар в голову разрядом в 10 тысяч вольт: пациент в Прокопьевске пришел в себя через сутки после реанимации
Министр Тарасов: пациент из Кузбасса выжил после удара током в 10 тысяч вольт
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В Прокопьевскую городскую больницу доставили 36-летнего мужчину, получившего удар электрической дугой напряжением 10 тыс. вольт. О происшествии рассказал в своем телеграм-канале министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов, сообщил VSE42.RU. На момент госпитализации состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое.
Диагностика показала, что разряд прошел через тело по траектории от головы до левой кисти. В зоне выхода тока специалисты обнаружили участок глубокого омертвения кожи диаметром 1,5 сантиметра. Дополнительно зафиксированы ожоговые поражения первой и второй степени, затронувшие лицо, ушные раковины и шею.
К спасению пострадавшего привлекли бригаду реаниматологов. Поскольку существовала серьезная угроза развития отека головного мозга, врачи приняли решение ввести пациента в медикаментозную кому и подсоединить к аппарату ИВЛ. Курс терапии включал интенсивную инфузионную поддержку, проведение компьютерной томографии головы и грудной клетки, а также электрокардиографическое исследование. Состояние пациента отслеживалось в режиме нон-стоп.
Положительная динамика обозначилась уже по прошествии первых суток — мужчина вернулся в сознание, жизненно важные параметры стабилизировались. Сейчас он находится в отделении гнойной хирургии, где проходит курс лечения ожоговых ран. Самочувствие пациента оценивается как удовлетворительное: он уже может передвигаться без посторонней помощи.
Ранее сообщалось, что врачи в Домодедове выявили у пациентки онкологию, которая маскировалась под боль в спине.