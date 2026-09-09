Атака БПЛА на Ростовскую область 9 сентября: как регион пережил налет ВСУ — последние новости
Атака БПЛА на Ростовскую область 9 сентября: как регион пережил налет ВСУ
Информационное агентство «ТАСС» сообщает, что силы противовоздушной обороны минувшей ночью успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив около 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
География атаки и последствия
По словам главы региона, вражеские беспилотники были перехвачены и ликвидированы сразу в шести муниципальных районах области:
- Шолоховский район
- Неклиновский район
- Матвеево-Курганский район
- Боковский район
- Чертковский район
- Азовский район
По предварительным данным, в результате падающих обломков никто из жителей не пострадал, повреждения и разрушения на земле не зафиксированы. Оперативные службы продолжают уточнять детали происшествия на местах.