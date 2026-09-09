Атака БПЛА на Ростовскую область 9 сентября: как регион пережил налет ВСУ — последние новости

Атака БПЛА на Ростовскую область 9 сентября: как регион пережил налет ВСУ

Общество

Информационное агентство «ТАСС» сообщает, что силы противовоздушной обороны минувшей ночью успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив около 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

География атаки и последствия

По словам главы региона, вражеские беспилотники были перехвачены и ликвидированы сразу в шести муниципальных районах области:

  • Шолоховский район
  • Неклиновский район
  • Матвеево-Курганский район
  • Боковский район
  • Чертковский район
  • Азовский район

По предварительным данным, в результате падающих обломков никто из жителей не пострадал, повреждения и разрушения на земле не зафиксированы. Оперативные службы продолжают уточнять детали происшествия на местах.

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