Число рейсов из Вьетнама в Россию увеличат: названо новое расписание
«Турпром»: Вьетнам захотел срочно нарастить число авиарейсов из России
Издание «Турпром» сообщает, что Россия и Вьетнам значительно расширяют прямое авиасообщение на осенне-зимний сезон 2026–2027 годов. Поводом для массового запуска новых полетных программ стал рекордный рост турпотока: за первые семь месяцев 2026 года Вьетнам принял более 863,5 тыс. российских граждан, что на 274% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Новые регулярные направления и графики полетов
Авиаперевозчики обеих стран презентовали обновленную сетку расписания:
- «Аэрофлот»: С 15 октября 2026 года запускает новый прямой регулярный рейс по маршруту Москва — Фукуок с частотой два раза в неделю.
- Vietnam Airlines: Наращивает частоту полетов между Ханоем и Москвой с трех до четырех рейсов в неделю на дальнемагистральных лайнерах Boeing 787 Dreamliner.
- Vietjet: Вьетнамский лоукостер расширяет региональное присутствие и запускает три новых регулярных маршрута: Дананг — Москва, Нячанг — Казань и Нячанг — Новосибирск.
Чартерные программы и оценка экспертов
Параллельно туроператоры разворачивают чартерную доставку отдыхающих. В частности, компания Anex Vietnam рассчитывает перевозить на пляжи Фукуока от 13 до 15 тысяч российских туристов ежемесячно.
Эксперт по Юго-Восточной Азии Сергей Новиков подчеркивает, что прямой запуск рейсов из Казани и Новосибирска снимает необходимость летать через Москву, а сохранение доступных цен делает Вьетнам одной из самых привлекательных экзотических альтернатив для жителей РФ.