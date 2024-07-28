Игрок «Зенита» после гола показал в камеру поздравление с днем рождения своей маме на майке

Нападающий российского футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Максим Глушенков стал автором красивого жеста. В минувшую субботу, 27 июля, его команда встречалась с казанским «Рубином» и одержала верх со счетом 3:0. Один из мячей на 36-й минуте матча забил форвард, после чего задрал на камеру футболку, где красовалась фраза «Мама, с днем рождения».

Завершил приятную эскападу Глушенков эффектным воздушным поцелуем.

Будет ли форвард оштрафован за подобный жест неизвестно. Однако футбольными правилами запрещается поднимать футболку и демонстрировать различные надписи. Встреча проходиля на стадионе «Ак Барс – арена» в Казани.

К слову, забитый «Рубину» Глушенковым гол стал пятым на его счету после перехода в питерский «Зенит» из московского «Локомотива». В первых двух матчах в стартовавшей Премьер-лиге против саратовский «Крыльев Советов» «Краснодара» нападающий оформил по дублю.