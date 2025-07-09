Инсайдер НБА рассказал о конфликте Леброна Джеймса с руководством «Лейкерс»

Взаимоотношения суперзвезды НБА Леброна Джеймса и руководства «Лейкерс» далеки от идеальных, заявил инсайдер НБА и журналист The Athletic Йован Буха.

Он исходит из того, что клуб пока не сделал никакого официального заявления по поводу будущего Джеймса в команде, что не характерно в отношении игрока такого уровня.

40-летний Джеймс в своих соцсетях заявлял, что намерен остаться, но никакого ответного шага со стороны «Лейкерс» не последовало.

Четырехкратный чемпион НБА, лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов и плей-офф НБА Леброн Джеймс выступает за «Лейкерс» с 2018 года. Ранее он играл в «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит».

Ранее стал известен первый участник финала клубного чемпионата мира по футболу. На проходящем в США турнире «Челси» обыграл бразильский «Флуминенсе».