«Интер» и ПСЖ сыграют в финале Лиги чемпионов: чего ждать от главного матча евросезона

В субботу, 31 мая, на «Альянц Арене» в Мюнхене «Интер» и ПСЖ разыграют главный трофей клубного сезона в Европе. Ожидания от финала Лиги чемпионов всегда завышенные, но действительность зачастую бывает скромнее.

В нынешнем финале не будет ни «Реала», ни «Баварии», ни английских грандов ­— уже в этом его уникальность для последних лет и шанс на то, что игра не будет скучной.

ПСЖ: когда, если не сейчас

Катарский инвестиционный фонд вкладывается в парижский клуб уже 14 лет. ПСЖ с легкостью разделывается с соперниками в чемпионате Франции, но владельцев интересуют не национальные титулы, а Лига чемпионов, о чем и было заявлено изначально.

В 2020 году ПСЖ уже добирался до финала, но уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1.

Луис Энрике, уже выигрывавший титул с «Барселоной», с ПСЖ работает второй сезон. Клуб несколько поменял концепцию и больше не гоняется за такими медийными звездами, как Неймар, Лионель Месси и Килиан Мбаппе. В итоге сейчас у ПСЖ молодая, бегущая команда: самый «пожилой» из основного состава 31-летний капитан команды Маркиньос.

Фото: [ ФК ПСЖ ]

На пути к финалу ПСЖ последовательно убрал три английских клуба — «Ливерпуль», «Астон Виллу», «Арсенал».

Российским болельщикам есть за кого поболеть в ПСЖ. За парижский клуб выступают голкипер Матвей Сафонов и грузинский вингер Хвича Кварацхелия, начинавший взрослую карьеру в России.

«Интер»: после «Барселоны» и «Баварии» ничего не страшно

В послужном списке «Интера» три победы в Лиге чемпионов. Последняя случилась в 2010 году под руководством Жозе Моуринью. Миланцы играли в финале два года назад ­— уже с нынешним тренером Симоне Индзаги. Тогда они уступили явному фавориту «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

Эксперты предполагают, что ПСЖ будет атаковать большую часть матча, а «Интер» попытается жалить соперника контратаками. Такой сценарий не означает, что голов в финале будет мало.

Фото: [ ФК «Интер» ]

Играя в такой манере, «Интер» забил четыре мяча в двух матчах «Баварии», а «Барселоне» отгрузил целых семь. Особенно фееричным получился второй матч. «Интер» вел в счете после первого тайма (2:0), на 87-й минуте «Барса» вышла вперед (3:2), но в компенсированное время защитник Франческо Ачерби первым примчался в штрафную соперника в контратаке и сравнял счет. В экстратайме Давиде Фраттези принес «Интеру» победу.

Победив статусных соперников в Европе, в Италии «Интер» остался без титулов: в чемпионате финишировал вторым вслед за «Наполи», а в Кубке Италии проиграл в полуфинале «Милану». Так что мотивация у команды Индзаги должна быть запредельной.