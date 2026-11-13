Нулевая доля: как запрет на работу иностранцев в такси может изменить рынок

С 2027 года в Татарстане планируют полностью запретить иностранным работникам трудиться в такси — допустимая доля таких сотрудников должна стать нулевой. Как это отразится на рынке, порассуждала Ирина Карапетова, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, сообщил inkazan.ru.

По ее словам, точных публичных данных о том, сколько именно водителей в Казани попадает под дополнительные ограничения, нет. Поэтому судить о масштабе перемен только по общей численности иностранных работников нельзя.

«Главный вопрос для рынка такси Татарстана — не столько количество иностранных водителей, сколько скорость, с которой агрегаторы и таксопарки смогут заменить их российскими гражданами без потери предложения автомобилей», — говорит Ирина Карапетова.

Эксперт предлагает рассматривать три сценария. Первый — уход водителей, которые лишатся возможности работать легально. Второй — их замещение местными жителями, приезжими из других регионов и людьми из иных профессий. Третий — ситуация, когда компенсировать отток не удастся: тогда машин на линии станет меньше, время подачи вырастет, а тарифы могут испытать давление.

«Теоретически — реально. Практически — быстро и без дополнительных затрат гораздо сложнее», — считает Карапетова.

Кто может пополнить рынок? По мнению эксперта, местные жители, водители из других регионов, бывшие таксисты, а также те, кто совмещает перевозки с основной работой. Не исключен и переход сотрудников доставки и грузового транспорта. Однако у такого замещения есть пределы.

Не каждый готов сидеть за рулем по 8-12 часов, отмечает Карапетова. Доход водителя зависит от спроса, трат на топливо и обслуживание машины, аренды и комиссии агрегатора. Рост числа заказов сам по себе не гарантирует большего заработка — важно, сколько остается после всех расходов.

Ранее сообщалось, что таксист дождался пассажирку у подъезда и потребовал компенсацию за отмененный заказ.