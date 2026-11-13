Бесконтактные укрытия в Омске: кто и как открывает двери при атаке БПЛА

По данным 2ГИС, в Омске оборудовано свыше 1600 временных укрытий, куда горожане могут спуститься при беспилотной опасности. Часть помещений открывается удаленно, сообщил gorod55.ru. Корреспондент издания проверил, как это устроено на практике.

По информации издания, в среду, 11 ноября, Омск пережил одну из самых масштабных атак БПЛА: режим беспилотной опасности ввели в 15:36 и сняли лишь ближе к полуночи. Не обошлось без последствий — на местах падения обломков работали спецслужбы, позже стало известно об одном пострадавшем.

По данным издания, на время действия режима местные жители могут укрыться во временных убежищах — их оборудуют в подвалах многих многоквартирных домов. За эту работу отвечает департамент общественной безопасности администрации Омска.

Как рассказали изданию в ведомстве, несколько месяцев назад в городе запустили бесконтактную систему открытия дверей через IP-домофоны, чтобы жители могли быстро попасть внутрь при угрозе атаки. Корреспондент проверил, как это выглядит на деле.

Главный инженер УК Александр Чередник объяснил: все работает через интернет, достаточно компьютера или приложения на телефоне. С момента нажатия кнопки «Разблокировать» до открытия двери проходит максимум 2–3 секунды. Правда, при беспилотной опасности мобильный интернет и сотовую связь ограничивают, поэтому возможны задержки — но, как правило, не дольше 10 минут.

«Специальная программа „Модуса“ позволяет во время беспилотной опасности удаленно открыть и закрыть двери укрытия, расположенного в подвале многоквартирного дома. При сигнале об опасности БПЛА либо диспетчер, либо инженер управляющей компании через интернет открывает двери укрытия», — пояснил Александр Чередник.

Пока действует режим, укрытие остается доступным: двери закрываются только после того, как сотрудники УК активируют кнопку «Заблокировать». Одной из первых новостроек с такой системой стала высотка на 70 лет Октября, 3/1. Старшая по дому Светлана говорит, что жители об этом нисколько не жалеют.

«Пользуемся в неспокойные дни. Все работает. В моменты беспилотной опасности я выхожу, проверяю дверь, все открывается. Можно пользоваться как жителям дома, так и прохожим. В нашем доме все согласились на установку подобной системы, так как понимали, что это наша безопасность», — рассказала она.

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