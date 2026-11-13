«Мода на отказ от вакцинации». Врач предложила штрафы для непривитых

Врач Рыбинскова: непривитые люди могут распространять инфекции

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Заведующая отделом вакцинопрофилактики Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Эльвира Рыбинскова выступила с предложением штрафовать за отказ от прививок. Об этом она сообщила в эфире программы «Акцент» на ОТВ.

Специалист связывает рост числа непривитых в том числе с распространением среди молодежи моды на отказ от вакцинации. Часть родителей не прививает детей, опасаясь вводить в организм «какие-то химические вещества», другие отказываются по религиозным убеждениям.

Рыбинскова отметила, что непривитые люди могут распространять инфекции и создавать угрозу для тех, кому вакцинация противопоказана по состоянию здоровья или пока недоступна по возрасту. По этой причине врач считает оправданным введение административных мер для представителей отдельных профессий, а также для детей, посещающих организованные коллективы.

Ранее сообщалось о том, что в Реутове пройдет вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции.

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