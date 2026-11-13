Кучеров помог «Тампе» обыграть «Коламбус»

Два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»]

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях обыграли «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 3:1. Нападающий «Молний» Никита Кучеров оформил два ассиста.

У «Тампы» все три шайбы организовало первое звено. Брэндон Хейгл оформил дубль, еще одну шайбу забросил Джек Генцел. Кучеров сделал свою 20-ю передачу в 19 матчах. Всего в его активе 28 (8+20) очков.

Лидер «Тампы» вошел в десятку лучших бомбардиров турнира. Возглавляет список Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», который успел набрать 49 (11+38) баллов. Следующие два места занимают его партнеры по команде Леон Драйзайтль (37) и Эван Бушар (33).

«Тампа» вышла на третье место в Восточной конференции с 28 очками в 19 матчах, а в Атлантическом дивизионе делит лидерство с «Монреалем».

В предыдущем матче с «Баффало» (8:3) Кучеров оформил свой восьмой хет-трик в карьере.

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