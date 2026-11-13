Капризов переключился на помощь партнерам: ассистентский хет-трик в матче с «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» обыграли «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 5:2. В составе «Дикарей» традиционно были заметны россияне.

Кирилл Капризов на этот раз больше подыгрывал партнерам — в его активе три результативные передачи, в том числе и на гол Данилы Юрова в пустые ворота. Юров также записал на свой счет ассист. Максим Шабанов и Яков Тренин результативными действиями не отметились.

Капризов был признан третьей звездой матча. Нападающий набрал 35 (17+18) очков в 21 матче сезона и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров. Лидирует в нем Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерс» с 49 очками.

Ранее нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров двумя ассистами помог своей команде обыграть «Коламбус Блю Джекетс».