«Праздник с доплатой». Аренда домов на новогодние каникулы подорожала на 8%

Средняя стоимость аренды домов на новогодние каникулы в России за год выросла на 8% — до 18 тыс. рублей за сутки. Об этом сообщили ТАСС эксперты сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» и ЮMoney.

По данным аналитиков, средняя цена аренды дома на новогодние каникулы по России составляет 18 тыс. рублей за сутки, за год она увеличилась на 8%.

Наибольший рост стоимости зафиксирован в Адыгее — на 27%. В Краснодарском крае цена выросла на 10%, в Московской области — на 8%, в Карелии — на 2%. Снижение цен отмечено во Владимирской области (-12%), Карачаево-Черкесии (-10%), Ярославской области (-5%), Ставропольском крае (-4%), Ленинградской и Кемеровской областях (-1%).

Самые высокие средние цены на аренду домов — в Московской области (24,9 тыс. рублей за сутки). Далее следуют Кемеровская область (22,8 тыс. рублей), Владимирская область (20,9 тыс. рублей), Ленинградская область (18,5 тыс. рублей), Ярославская область (17 тыс. рублей), Карелия (16,4 тыс. рублей), Карачаево-Черкесия (15,7 тыс. рублей), Краснодарский край (15,5 тыс. рублей), Адыгея (14,9 тыс. рублей) и Ставропольский край (9,1 тыс. рублей).

По количеству бронирований лидируют Московская и Ленинградская области, а также Карачаево-Черкесия. Кроме того, спрос отмечается в Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее, Ярославской, Владимирской, Кемеровской областях и Карелии.

Ранее турэксперт Кодякова сообщила, что бронировать новогодний тур нужно за три месяца.