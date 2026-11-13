«Стаж есть, а денег нет». Миронов предложил привязать пенсию к зарплате
Миронов: пенсия должна быть не менее 40% от зарплаты
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Кира Морозова]
Пенсионные выплаты в России следует рассчитывать исходя из предыдущего заработка, трудового стажа и условий труда. При этом размер пенсии должен составлять не менее 40% от зарплаты, которую человек получал до выхода на пенсию. Об этом ТАСС сообщил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
По словам парламентария, размер выплат в первую очередь должен быть увязан с заработком, полученным в период трудовой деятельности.
Миронов также напомнил, что в 2018 году Россия ратифицировала соответствующую норму 102-й конвенции Международной организации труда.
Ранее сообщалось о том, что пенсии за январь выплатят досрочно.