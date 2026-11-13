«Стаж есть, а денег нет». Миронов предложил привязать пенсию к зарплате

Пенсионные выплаты в России следует рассчитывать исходя из предыдущего заработка, трудового стажа и условий труда. При этом размер пенсии должен составлять не менее 40% от зарплаты, которую человек получал до выхода на пенсию. Об этом ТАСС сообщил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.