Комличенко подарили килограмм помидоров после матча с Узбекистаном

Нападающий Комличенко получил в подарок килограмм узбекских помидоров

Культура и спорт

Фото: [РФС]

После матча Узбекистан — Россия (2:3) нападающий Николай Комличенко получил подарок от Павла Чепурина. Комментатор Okko в прямом эфире вручил футболисту килограмм узбекских помидоров.

Еще два года назад Комличенко жаловался на дороговизну овощей в российских магазинах: «Например, есть узбекские помидоры, которые стоят больше тысячи».

Чепурин, вручая подарок, отметил, что приобрел помидоры за 25 тыс. сум, примерно 170 руб.

«Раз в десять дешевле, чем в России», — порадовался Комличенко.

Николай Комличенко стал героем товарищеского матча в Ташкенте. Форвард вышел на замену и забил два мяча. Ранее в активе нападающего был только один гол за национальную команду — в 2019 году в ворота Сан-Марино.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков восхитился комментаторской работой экс-нападающего Федора Смолова на матче с Узбекистаном.

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