Атака БПЛА ВСУ на регионы России 13 ноября 2026: ПВО сбила 103 дрона над Москвой, есть погибшие

В ночь на 13 ноября 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных Сил Украины. Наиболее интенсивный налет зафиксирован на Московском направлении, где силы ПВО уничтожили 103 БПЛА. В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погибла 12-летняя девочка, ее мать госпитализирована в тяжелом состоянии. В Волгоградской и Ростовской областях из-за падения обломков возникли пожары на промышленных и складских объектах.

Москва и Московская область: 103 сбитых БПЛА, ограничения в аэропортах

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи неоднократно сообщал об уничтожении беспилотников на подлете к столице. Первоначально было заявлено о пяти сбитых дронах, затем о 15, о 20 и позднее о 21 БПЛА. К утру общее число уничтоженных над Москвой беспилотников достигло 103. Информации о разрушениях и пострадавших в столичном регионе не поступало.

Росавиация ввела особый режим полетов во всех четырех московских аэропортах — Внукове, Домодедове, Шереметьеве и Жуковском. Запуск рейсов осуществлялся только по согласованию с соответствующими органами. К утру ограничения в Шереметьеве были сняты.

Белгородская область: погибшая 12-летняя девочка, раненые

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в Белгородском округе беспилотник атаковал легковой автомобиль в районе поселка Комсомольский. Погибла 12-летняя девочка, она скончалась на месте от полученных травм. Мать девочки получила осколочное ранение головы, она находится в тяжелом состоянии и доставляется в областную клиническую больницу.

По данным оперативного штаба региона, также погиб мирный житель в Шебекино при атаке FPV-дрона на автомобиль, еще четыре человека получили ранения. В селе Маломихайловка дрон ударил по легковому автомобилю, у мужчины множественные осколочные ранения рук и ног. В Белгороде две женщины получили травмы после взрыва FPV-дронов.

Брянская область: погибший мужчина на мопеде, раненый пенсионер

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что 52-летний мужчина погиб при движении на мопеде между населенными пунктами Брахлов и поселок Октябрь в результате атаки украинского дрона-камикадзе.

Также в селе Лобановка в результате удара беспилотника по легковому автомобилю ранения получил 74-летний пенсионер. Ему оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.

Возле деревни Романовка Клетнянского района произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, предположительно, сброшенного с БПЛА. Повреждены легковой автомобиль и прицеп, пострадавших нет. Саперные подразделения Минобороны РФ обнаружили и ликвидировали 42 противопехотные мины в районе деревни Романовка, еще 24 мины — возле деревни Синицкое.

Волгоградская область: пожар в южной промзоне

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью подразделения ПВО Минобороны России отражали массированную атаку беспилотников на объекты региона. В результате падения обломков БПЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет, повреждений жилых объектов не выявлено.

Режим беспилотной опасности был объявлен в 19:48 мск 12 ноября. Аэропорт Волгограда (Гумрак) с вечера ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, действовал план «ковер».

Ростовская область: пожары на складе и производственном объекте

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что Ростовскую область в ночь на 13 ноября массово атаковали беспилотники ВСУ. В Ростове-на-Дону при падении обломков БПЛА повреждено производственное помещение в Советском районе, возник пожар на площади 20 кв. метров, никто не пострадал.

В Аксайском районе вспыхнуло складское помещение на площади 1,5 тысячи «квадратов», данные о пострадавших уточняются. В Октябрьском районе поврежден пятиэтажный дом — выбило окна, жильцов эвакуировали, никто не пострадал. Зафиксировано возгорание трех легковых автомобилей. Обломки дрона повредили четыре частных дома в хуторе Колузаево Азовского района, пострадавших нет. Угроза атаки БПЛА в области сохраняется.

Курская область: раненый 77-летний мужчина

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки дрона в деревне Гирьи пострадал 77-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правого бедра. Пострадавшего эвакуируют в Курск, врачи окажут всю необходимую помощь.

Севастополь: воздушная тревога, угроза миновала

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о воздушной тревоге. На данный момент угроза миновала. Информации о сбитых БПЛА или последствиях не поступало.

Другие регионы: режимы опасности и ограничения в аэропортах

Режим беспилотной опасности действовал в Пензенской, Липецкой, Тульской, Воронежской, Белгородской и Брянской областях, Ставропольском крае, республиках Северная Осетия и Кабардино-Балкария. Ракетная и беспилотная опасность также объявлялась в Курской, Московской, Самарской областях и Крыму.

Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 12 ноября и в ночь на 13 ноября вводила временные ограничения на полеты в аэропортах Калуги (19:46 мск), Волгограда (20:22 мск), Саратова (20:55 мск), Пензы (21:11 мск), Тамбова (21:37 мск) и Ярославля (1:39 мск).