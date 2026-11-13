«Трактор» обменял в «Барыс» голкипера за символическую сумму

«Трактор» обменял в «Барыс» голкипера Николаева за 1000 рублей

Культура и спорт

Фото: [ХК «Трактор»]

Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» и «Барыс» совершили о сделке по переходу голкипера Дмитрия Николаева в клуб из Астаны.

По данным портала «Сила спорта», сумма компенсации составила символическую тысячу рублей.

Николаев провел в нынешнем сезоне 10 матчей, в которых одержал шесть побед. Голкипер в среднем пропускал 2,20 шайбы, отражая 92,8% бросков.

26-летний Николаев пришел в «Трактор» по ходу прошлого сезона. Свою профессиональную карьеру хоккеист начинал в СКА, затем выступал за «Нефтехимик» и «Спартак».

Ранее «Спартак» обменял в «Сибирь» нападающего Алекса Гальченюка.

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