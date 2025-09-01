«Интер Майами» с Месси разгромно проиграл в финале Кубка лиг

Клуб МЛС «Сиэтл Саундерс» стал обладателем Кубка лиг — турнира между клубами американской МЛС и мексиканской лиги.

В финале «Сиэтл» обыграл команду Лионеля Месси «Интер Майами» со счетом 3:0. В первом тайме Осаз Де Розарио открыл счет, а в концовке встречи Алекс Рольдан и Пол Ротрок довели дело до разгрома.

Сам Месси, проведший на поле все 90 минут, в начале второго тайма упустил реальнейший момент сравнять счет. Партнеры вывели аргентинца на убойную позицию, но Месси метров с семи зарядил выше ворот.

Ранее именно Месси вывел «Интер Майами» в финал Кубка лиг, сделав дубль в матче с «Орландо Сити» (3:1).