«Интер Майами» с Месси разгромно проиграл в финале Кубка лиг

«Сиэтл Саундерс» обыграл в финале Кубка лиг «Интер Майами» с Лионелем Месси
Фото: [ФК «Интер Майами»]
Клуб МЛС «Сиэтл Саундерс» стал обладателем Кубка лиг — турнира между клубами американской МЛС и мексиканской лиги.
В финале «Сиэтл» обыграл команду Лионеля Месси «Интер Майами» со счетом 3:0. В первом тайме Осаз Де Розарио открыл счет, а в концовке встречи Алекс Рольдан и Пол Ротрок довели дело до разгрома.
Сам Месси, проведший на поле все 90 минут, в начале второго тайма упустил реальнейший момент сравнять счет. Партнеры вывели аргентинца на убойную позицию, но Месси метров с семи зарядил выше ворот.
Ранее именно Месси вывел «Интер Майами» в финал Кубка лиг, сделав дубль в матче с «Орландо Сити» (3:1).