Иосиф Пригожин назвал позором пьяный концерт Глюкозы

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал недавний концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске. В разговоре с корреспондентом портала Regions он назвал выступление артистки позором.

Пригожин отметил, что после «голой вечеринки» Ивлеевой репутация Глюкозы и так была подмочена, а после пьяной выходки во время выступления на сцене — разрушена.

«Кто после такого вообще захочет с ней сотрудничать? Куда смотрели организаторы и представители артиста? Почему допустили ее выход на сцену в таком непотребном виде? Это же позор», — заявил Пригожин.

Он добавил, что раньше никогда не видел певицу пьяной и не знает, злоупотребляет ли она спиртным, а также выразил надежду на то, что артистка сможет «отмыться» от этой истории.